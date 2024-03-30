Зеленский уволил советника - основателя «Квартала-95»
Сергей Шефир, первый советник президента Украины, который также является директором и основателем студии «Квартал-95», уволен Владимиром Зеленским в субботу в числе других советников и помощников. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.
«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», – отмечается в указе украинского президента.
Также Владимир Зеленский освободил от ранее занимаемых должностей своих советников Сергея Трофимова, Олега Устенко, Михаила Радуцкого. Глава Украины уволил и двоих уполномоченных. Алена Вербицкая занималась вопросами обеспечения прав защитников Украины, а Наталья Пушкарева - вопросами волонтерской деятельности.
Шефир занимал свой пост с 2019 года, свидетельствуют данные из открытых источников. Он продюссировал сериалы, в которых снимался Владимир Зеленский, являлся директором студии «Квартал-95», которая вывела украинского президента в большую политику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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