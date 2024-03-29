Зеленский отправил в отставку посла в Молдавии Марка Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла страны в Молдавии. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

В ожидании «раскачки»: Зеленский уволил главу СНБО вслед за Залужным

Так, причины увольнения Шевченко не сообщаются. Указ о назначении нового посла в Молдавии пока не был опубликован.

Шевченко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдавии с 2019 года.

Ранее Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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