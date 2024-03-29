Зеленский отправил в отставку посла в Молдавии Марка Шевченко
29 марта 202414:46
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла страны в Молдавии. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Так, причины увольнения Шевченко не сообщаются. Указ о назначении нового посла в Молдавии пока не был опубликован.
Шевченко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдавии с 2019 года.
Ранее Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru