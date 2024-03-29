Зеленский отправил в отставку посла в Молдавии Марка Шевченко

Так, причины увольнения Шевченко не сообщаются. Указ о назначении нового посла в Молдавии пока не был опубликован.

Шевченко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Молдавии с 2019 года.

Ранее Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, передает «Радиоточка НСН».

