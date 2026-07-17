Большинство россиян считают себя трудоголиками
63% россиян считают себя трудоголиками, причем среди женщин этот показатель составляет 65%, а среди мужчин - 62%.
Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру». В региональном разрезе лидирует Свердловская область, где трудоголиками себя назвали 79% опрошенных. Далее идут Татарстан (70%), Москва (62%), Санкт-Петербург (59%) и Нижегородская область (57%). В Краснодарском крае и Новосибирской области голоса разделились почти поровну — 55% и 51% соответственно.
Главным признаком трудоголизма опрошенные назвали мысли о работе в личное время (72%). Больше половины (59%) задерживаются на работе дольше 8 часов, а 47% заняты делами по выходным. Тревожность без работы испытывают 35% участников, а 32% не умеют расслабляться. Среди других причин: ведение нескольких проектов, звонки коллегам в нерабочее время, подработки, неумение занять досуг и хобби, связанные с профессией.
При этом 38% уже активно борются с переработками, планируя отдых. Еще 20% пытаются измениться, но без результата, 26% не видят в этом смысла, а 16% хотят начать борьбу, но не знают как.
Если человек трудоголик, ему не стоит пытаться «излечиться», потому что это не болезнь, а способ справиться с неуверенностью в себе и тревогой. Об этом НСН рассказала руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Большинство россиян считают себя трудоголиками
- Лепс посочувствовал семьям с доходом 300 тысяч рублей в месяц
- Олигарх Ермолаев обвинил ГУР в организации покушения на него в Монако
- Зеленский уволил главу Киевской военной администрации, спорившего с Кличко
- Госслужащие должны полностью перейти на «Макс» к 2030 году
- Иран пригрозил уничтожить недвижимость Трампа на Ближнем Востоке
- Эксперт развенчал мифы о способности кофе вырабатывать дофамин
- Захарова высмеяла спрятавшуюся в киевском бомбоубежище фон дер Ляйен
- Общественник поддержал идею Онищенко повысить возраст молодежи до 40 лет
- Эксперт дал советы по установке приложений после удаления из Google Play