Большинство россиян считают себя трудоголиками

Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру». В региональном разрезе лидирует Свердловская область, где трудоголиками себя назвали 79% опрошенных. Далее идут Татарстан (70%), Москва (62%), Санкт-Петербург (59%) и Нижегородская область (57%). В Краснодарском крае и Новосибирской области голоса разделились почти поровну — 55% и 51% соответственно.

Главным признаком трудоголизма опрошенные назвали мысли о работе в личное время (72%). Больше половины (59%) задерживаются на работе дольше 8 часов, а 47% заняты делами по выходным. Тревожность без работы испытывают 35% участников, а 32% не умеют расслабляться. Среди других причин: ведение нескольких проектов, звонки коллегам в нерабочее время, подработки, неумение занять досуг и хобби, связанные с профессией.

При этом 38% уже активно борются с переработками, планируя отдых. Еще 20% пытаются измениться, но без результата, 26% не видят в этом смысла, а 16% хотят начать борьбу, но не знают как.

Если человек трудоголик, ему не стоит пытаться «излечиться», потому что это не болезнь, а способ справиться с неуверенностью в себе и тревогой. Об этом НСН рассказала руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.

