Издание опубликовало письменное обращение бизнесмена. Ермолаев указал, что теракт готовили действующие офицеры ГУР, близкие к руководству спецслужбы. Олигарх заявил, что понимает всю серьезность этих обвинений. «Я делаю их публичными, потому что считаю, что преступление необходимо тщательно расследовать, независимо и прозрачно. (...) Это уже не просто преступление против моего народа. Это вопрос международной безопасности», - подчеркнул он.

Ермолаев отметил особую жестокость украинских агентов - взрыв произошел в тот момент, когда исполнители видели рядом с ним женщину и ребенка.

Причиной покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева действительно стал его давний конфликт с украинским лидером Владимиром Зеленским. Расследовать этот теракт никто не будет, чтобы не выйти на самого президента. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

