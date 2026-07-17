Лепс посочувствовал семьям с доходом 300 тысяч рублей в месяц
17 июля 202600:09
Денис Постольский
Российский исполнитель Григорий Лепс посочувствовал семьям, общий доход которых составляет 200–300 тыс. рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Пул N3».
Он удивился, как граждане с такими зарплатами «умудряются» кормить и воспитывать детей. «Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу. А есть семьи, кто зарабатывает $1 млн в день, и тем не менее им мало», — указал народный артист.
Ранее Лепс заявил о долгах на 18 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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