Лепс посочувствовал семьям с доходом 300 тысяч рублей в месяц

Российский исполнитель Григорий Лепс посочувствовал семьям, общий доход которых составляет 200–300 тыс. рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома

Он удивился, как граждане с такими зарплатами «умудряются» кормить и воспитывать детей. «Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу. А есть семьи, кто зарабатывает $1 млн в день, и тем не менее им мало», — указал народный артист.

Ранее Лепс заявил о долгах на 18 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости
ТЕГИ:ПевецГригорий Лепс

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