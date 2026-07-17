Лепс посочувствовал семьям с доходом 300 тысяч рублей в месяц

Он удивился, как граждане с такими зарплатами «умудряются» кормить и воспитывать детей. «Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу. А есть семьи, кто зарабатывает $1 млн в день, и тем не менее им мало», — указал народный артист.

Ранее Лепс заявил о долгах на 18 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

