Зеленский усомнился в успехе контрнаступления ВСУ до конца года
Украинский президент Владимир Зеленский признался в интервью CNN, что не уверен в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца года.
Он отметил, что «никто этого не знает». При этом Зеленский подчеркнул, что по-прежнему хочет получить от Вашингтона ракеты дальнего радиуса действия. По его словам, если США откажутся от поставок ракет, это станет для Киева «большой потерей».
Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru