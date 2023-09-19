Пентагон: Украина нуждается больше в ПВО, чем в дальнобойных ракетах

Украина нуждается в средствах ПВО, этим вопросом занимаются союзники страны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости.

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Он добавил, что США остаются сосредоточены «на их более острых нуждах». По его словам, в вопросе ПВО «еще многое предстоит сделать».

Ранее днем Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Army Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna, National Guard
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