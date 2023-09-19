Пентагон: Украина нуждается больше в ПВО, чем в дальнобойных ракетах
19 сентября 202317:16
Украина нуждается в средствах ПВО, этим вопросом занимаются союзники страны. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что США остаются сосредоточены «на их более острых нуждах». По его словам, в вопросе ПВО «еще многое предстоит сделать».
Ранее днем Пентагон анонсировал скорую передачу Украине танков Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru