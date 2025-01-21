Зеленский усомнился, что ЕС примет участие в мирном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо стать более влиятельным игроком на мировой арене. Во время выступления на экономическом форуме в Давосе он выразил сомнение, что ЕС вообще примет участие в переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Зеленский подчеркнул, что благодарен Европе за поддержку, но выразил опасения, что президент США Дональд Трамп может вести переговоры с Россией и Китаем без участия ЕС. Он также предположил, что Москва в случае обсуждения урегулирования конфликта потребует от Киева пятикратного сокращения армии и отказа от вступления в НАТО, что Украина, по его словам, не приемлет.