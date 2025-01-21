Зеленский усомнился, что ЕС примет участие в мирном процессе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо стать более влиятельным игроком на мировой арене. Во время выступления на экономическом форуме в Давосе он выразил сомнение, что ЕС вообще примет участие в переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине.
Зеленский подчеркнул, что благодарен Европе за поддержку, но выразил опасения, что президент США Дональд Трамп может вести переговоры с Россией и Китаем без участия ЕС. Он также предположил, что Москва в случае обсуждения урегулирования конфликта потребует от Киева пятикратного сокращения армии и отказа от вступления в НАТО, что Украина, по его словам, не приемлет.
Украинский лидер призвал страны ЕС быть готовыми вкладывать в оборону столько, сколько необходимо, чтобы мир не мог игнорировать Европу. Он также отметил, что в США не считают ЕС стратегически важным партнером, поскольку не видят в нем значимой ценности для Вашингтона.
Ранее Трамп критиковал уровень поддержки Украины со стороны ЕС, заявляя, что США потратили на эти цели на $200 млрд больше других стран НАТО. Помимо этого, он также заявлял, что намерен добиваться увеличения оборонных расходов членов альянса до 5% ВВП. Москва, в свою очередь, осуждает военную помощь Киеву, заявляя, что это лишь затягивает конфликт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru