Зеленский: Украинские военные заняли село и поселок в Херсонской области
3 октября 202204:10
Лидер Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что Вооруженные силы Украины заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.
По его словам, Миролюбовка и Архангельское были взяты одной из бригад территориальной обороны Украины.
Также Зеленский заявил о полной зачистке Красного Лимана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru