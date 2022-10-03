Зеленский: Украинские военные заняли село и поселок в Херсонской области

Лидер Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что Вооруженные силы Украины заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.

Кадыров назвал виновного в сдаче Красного Лимана и призвал применить ядерное вооружение

По его словам, Миролюбовка и Архангельское были взяты одной из бригад территориальной обороны Украины.

Также Зеленский заявил о полной зачистке Красного Лимана.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский
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