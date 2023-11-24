«Неизбежная цена»: Украинцы готовы на территориальные уступки для мира с РФ
Ряд украинских граждан готовы пойти на территориальные уступки ради прекращения конфликта. Между тем Зеленский отказывается от переговоров, а Арестович призвал к выборам и предупредил Киев о потере новых территорий.
Ряд украинских граждан считает, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опросов.
В публикации говорится, что пока сторонников подобной идеи не много, однако их число растет.
«Растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», - говорится в статье.
По мнению авторов, это может быть связано с тем, что за год для Киева ситуация на поле боя почти не изменилась. При этом указывается, что поддержка со стороны Запада не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку «европейцы проявляют нерешительность» в поставке боеприпасов.
Также в статье говорится, что наблюдается растущая усталость Запада от украинского конфликта. Особенно в США, чье внимание стало больше фокусироваться на Ближнем Востоке, подчеркнули авторы.
Так, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не будет вести переговоры с российской стороной. По его словам, начало диалога возможно лишь после полного вывода Вооруженных сил РФ с территории Украины. Однако не все украинские политики придерживаются такого мнения.
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее призывал к переговорам с Россией, а 23 ноября он заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы.
«По ряду причин рейтинг президента и парламента, где президент имеет большинство, стремительно падает. Власть будет вынуждена что-то делать со своей делегитимизацией, иначе наступит момент, когда приказы будут прямо саботироваться и не выполнятся, что крайне опасно», - написал он в своем Telegram-канале.
Днем ранее, 22 ноября, Арестович выразил уверенность, что к весне 2024 года Украина потеряет новые территории. Он отметил, что при снижении уровня поставок военной помощи от Запада у Киева не останется шансов на сдерживание будущего наступления ВС РФ.
«Сейчас будут удары по инфраструктуре, весной Россия готовит крупное наступление, которое начнется либо непосредственно перед выборами президента РФ, либо сразу после них», - сказал он.
Между тем ряд экспертов и политологов рассуждают о возможности проведения выборов на Украине в 2024 году и свержении Зеленского в ходе госпереворота. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН выразил уверенность, что вопрос о свержении Владимира Зеленского будут решать США. Однако, указал он, сейчас Вашингтон не хочет этого делать.
«Теоретически возможно все, но не вижу практического смысла свергать Зеленского. С точки зрения американских интересов или интересов нынешней украинской власти как целого смысла нет. То, что его популярность в народе падает – это безусловно. Но пока что все сигналы, исходящие от Администрации (президента США Джо – ред. НСН) Байдена, говорят о том, что она поддерживает Зеленского и сдавать его не собирается. Но гипотетически, думаю, что полгода-год вполне достаточно для того, чтобы от Украины остались одни воспоминания, а может и воспоминаний не останется», - говорил Ищенко.
Тем временем российская армия продолжает выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине. При этом в октябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что у России нет интереса с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий. По словам главы государства, украинский кризис – это «не территориальный конфликт».
«Россия - самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток», - говорил Путин.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу согласился с оценкой Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом. Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН 21 ноября отмечал, что Запад уже предпринимает определенные действия в отношении Зеленского, чтобы склонить его к переговорам с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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