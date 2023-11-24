По мнению авторов, это может быть связано с тем, что за год для Киева ситуация на поле боя почти не изменилась. При этом указывается, что поддержка со стороны Запада не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку «европейцы проявляют нерешительность» в поставке боеприпасов.

Также в статье говорится, что наблюдается растущая усталость Запада от украинского конфликта. Особенно в США, чье внимание стало больше фокусироваться на Ближнем Востоке, подчеркнули авторы.

Так, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не будет вести переговоры с российской стороной. По его словам, начало диалога возможно лишь после полного вывода Вооруженных сил РФ с территории Украины. Однако не все украинские политики придерживаются такого мнения.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее призывал к переговорам с Россией, а 23 ноября он заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы.

«По ряду причин рейтинг президента и парламента, где президент имеет большинство, стремительно падает. Власть будет вынуждена что-то делать со своей делегитимизацией, иначе наступит момент, когда приказы будут прямо саботироваться и не выполнятся, что крайне опасно», - написал он в своем Telegram-канале.