Зеленский признал неспособность Украины стать членом НАТО до завершения спецоперации

На участках дорог Шебекинского городского округа вводится запрет на передвижение транспорта

Фестиваль «Нашествие» в этом году не будут проводить из соображений безопасности

В Кремле сообщили, что российско-американский диалог по стратегическим наступательным вооружениям продолжается

Гендиректор МАГАТЭ намерен в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС

Евпатория осталась без воды из-за аварии на трубопроводе