Зеленский признал неспособность Украины стать членом НАТО до завершения спецоперации

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом Североатлантического альянса до окончания спецоперации. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Президент Украины заявил, что не будет втягивать в войну ни одну страну — члена блока НАТО. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев не будет искать замену Североатлантическому альянсу, поскольку членство в нем — самая верная гарантия безопасности для Украины.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что стремление Зеленского впустить Украину в НАТО говорит о неготовности киевских властей к переговорам с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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