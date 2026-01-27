Экс-депутат Рады рассказал, каким образом Зеленский потеряет власть

Смена власти на Украине приближается. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

СМИ: Зеленский согласился на переговоры с РФ в ОАЭ, чтобы не разозлить Трампа

По его мнению, в этом процессе определённую роль будут играть США или Великобритания, которые, при желании, смогут решить задачу «в достаточно короткий период времени».

Килинкаров отметил, что в этом случае украинский президент Владимир Зеленский лишится оказывающего ему поддержку монобольшинства в Раде.

«Я думаю, что без парламентского переворота, условно говоря, эта история не закончится», — заключил он.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер заявил «Радиоточке НСН», что Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи на европейских партнёров.

