Экс-депутат Рады рассказал, каким образом Зеленский потеряет власть
Смена власти на Украине приближается. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его мнению, в этом процессе определённую роль будут играть США или Великобритания, которые, при желании, смогут решить задачу «в достаточно короткий период времени».
Килинкаров отметил, что в этом случае украинский президент Владимир Зеленский лишится оказывающего ему поддержку монобольшинства в Раде.
«Я думаю, что без парламентского переворота, условно говоря, эта история не закончится», — заключил он.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер заявил «Радиоточке НСН», что Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи на европейских партнёров.
