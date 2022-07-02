Зеленский указал на снижение интереса к конфликту на территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский указал на снижение интереса мирового сообщества к военному конфликту на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим Зеленский обратился к властям других стран с просьбой призывать граждан поддерживать Киев.

По мнению Зеленского, снижение интереса происходит в связи с тем, что «люди не хотят думать о войне, хочется, чтобы она была далеко». Он также отметил, что военные действия могут перейти на территорию других государств.

