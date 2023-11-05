Зеленский: Украина изменит стратегию боевых действий против России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC анонсировал смену стратегии боевых действий против российской армии.

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По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «придумывает разные планы». Зеленский заявил, что будущие операции предполагают нанесение неожиданных ударов.

Украинский лидер отверг возможность переговоров с Россией. Президент не согласился с командующим ВСУ Валерием Залужным, который считает, что конфликт зашел в тупик.

Зеленский ранее опроверг сообщения о том, что Запад давит на него и вынуждает начать переговоры с РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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