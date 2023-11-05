Зеленский: Украина изменит стратегию боевых действий против России
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC анонсировал смену стратегии боевых действий против российской армии.
По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «придумывает разные планы». Зеленский заявил, что будущие операции предполагают нанесение неожиданных ударов.
Украинский лидер отверг возможность переговоров с Россией. Президент не согласился с командующим ВСУ Валерием Залужным, который считает, что конфликт зашел в тупик.
Зеленский ранее опроверг сообщения о том, что Запад давит на него и вынуждает начать переговоры с РФ, передает «Радиоточка НСН».
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