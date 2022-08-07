Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»
Новую медаль «За оборону Украины» президент Украины Владимир Зеленский учредил своим указом, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт президента.
Наградой удостоят украинских военнослужащие, разведчиков, «которые принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины».
Медаль также предназначена для поощрения гражданских лиц и волонтеров, внесших «весомый вклад в укрепление обороны Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский изменил правила службы иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах страны. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
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