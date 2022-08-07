Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»

Новую медаль «За оборону Украины» президент Украины Владимир Зеленский учредил своим указом, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт президента.

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Наградой удостоят украинских военнослужащие, разведчиков, «которые принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины».

Медаль также предназначена для поощрения гражданских лиц и волонтеров, внесших «весомый вклад в укрепление обороны Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский изменил правила службы иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах страны. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВСУУкраинаНаградаВладимир Зеленский
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