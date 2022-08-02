Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу в ВСУ на 10 лет
Президент Украины Владимир Зеленский изменил правила службы иностранцев и лиц без гражданства в вооруженных силах страны. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
Так, во время действия «особого периода» для военных срок службы по новому контракту по их желанию может быть продлен на 1-10 лет, «но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе».
Кроме того, не имеющим украинского гражданства военным дадут право на пособие на лечение и ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом отозвать из отпуска иностранца или лицо без гражданства допускается только при объявлении мобилизации, военного или чрезвычайного положения.
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