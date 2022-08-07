Amnesty International сожалеет о реакции на доклад о ВСУ

«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Нашим приоритетом в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Именно это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли», — отметили правозащитники.

Накануне, 6 августа, организация решала, что не будет отказываться от результатов доклада, полученных в результате значительных расследований, проведенных в соответствии с правовыми стандартами и процедурами.

Ранее, 4 августа, Amnesty International опубликовали данные о нарушениях украинскими боевиками военного права. По сведениям правозащитников, ВСУ размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах, ставя под угрозу жизни мирных людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале осудил этот доклад. По его мнению, таким образом правозащитники «амнистируют» Россию.

