Amnesty International сожалеет о реакции на доклад о ВСУ
Правозащитная организация Amnesty International выразила сожаление по поводу подготовленного доклада о преступных действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе вооруженного конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters 7 августа.
«Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Нашим приоритетом в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Именно это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли», — отметили правозащитники.
Накануне, 6 августа, организация решала, что не будет отказываться от результатов доклада, полученных в результате значительных расследований, проведенных в соответствии с правовыми стандартами и процедурами.
Ранее, 4 августа, Amnesty International опубликовали данные о нарушениях украинскими боевиками военного права. По сведениям правозащитников, ВСУ размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах, ставя под угрозу жизни мирных людей.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале осудил этот доклад. По его мнению, таким образом правозащитники «амнистируют» Россию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+20 303 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 729 / сут.
- СМИ: Перемирие в секторе Газа объявят в 20:00 7 августа
- Глава ДНР Пушилин сообщил подробности «дозачистки» в поселке Пески
- Amnesty International сожалеет о реакции на доклад о ВСУ
- Дмитрий Медведев отреагировал на позицию основателя Pink Floyd о Джо Байдене
- Иммунолог рассказал, как спастись от жары
- СМИ: Израиль согласился на временное перемирие в Газе
- Президент Финляндии Саули Ниинисте спрогнозировал приближение экономического спада в Европе
- Несмотря на провокации. Российская журналистка Асламова продолжит работу в Косово
- На Урале разработали новый препарат от воспаления легких
- СМИ: Британцам рекомендовали мыться на минуту меньше, чтобы исключить дефицит воды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru