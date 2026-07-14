Эстония построит военную базу на границе с РФ
Эстония приступила к развертыванию военной инфраструктуры в приграничной Нарве — напротив российского Ивангорода, сообщает ERR.
Это один из ближайших к Санкт-Петербургу участков границы России с НАТО. Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на проектирование и строительство базы стоимостью 15 млн евро. Проект предусматривает возведение 12 зданий и инженерной инфраструктуры на территории площадью более 7,5 тыс. кв. м.
Главный комплекс будет введен в эксплуатацию летом 2028 года. Первые 150 военнослужащих разместят в Нарве к началу 2027 года. После ввода объекта в эксплуатацию в Нарве будут дислоцированы около 200 военнослужащих. При этом база будет рассчитана на 1000 человек. Такое количество позволит принимать подразделения союзников по НАТО.
Ранее Эстония выделила еще €17 млн на укрепление границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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