Эстония построит военную базу на границе с РФ

Это один из ближайших к Санкт-Петербургу участков границы России с НАТО. Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на проектирование и строительство базы стоимостью 15 млн евро. Проект предусматривает возведение 12 зданий и инженерной инфраструктуры на территории площадью более 7,5 тыс. кв. м.

Главный комплекс будет введен в эксплуатацию летом 2028 года. Первые 150 военнослужащих разместят в Нарве к началу 2027 года. После ввода объекта в эксплуатацию в Нарве будут дислоцированы около 200 военнослужащих. При этом база будет рассчитана на 1000 человек. Такое количество позволит принимать подразделения союзников по НАТО.

Ранее Эстония выделила еще €17 млн на укрепление границы с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

