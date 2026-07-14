Бывший брянский чиновник получил 9 лет за хищения на «зубах дракона»

В Москве Хамовнический суд приговорил бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко к 9 годам и 9 месяцам колонии, сообщает РБК.

Хищения при строительстве «зубов дракона» в Белгородской области оцениваются в 1,8 млрд рублей

Он проходил по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификаций («зубы дракона»). Также Симоненко лишили права занимать определенные должности на 2 года и 9 месяцев, а также «Ордена дружбы». Экс-глава областного управления капитального строительства Евгений Жура приговорен к 9,5 годам колонии; предприниматель Яськов — к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы, сын Симоненко Юрий — к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы. Суд удовлетворил гражданский иск Минфина к подсудимым на 1,445 млрд руб.

Ранее фигуранты дела о «зубах дракона» в Белгородской области попросились на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЧиновникиХищенияСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры