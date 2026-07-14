Бывший брянский чиновник получил 9 лет за хищения на «зубах дракона»
В Москве Хамовнический суд приговорил бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко к 9 годам и 9 месяцам колонии, сообщает РБК.
Он проходил по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификаций («зубы дракона»). Также Симоненко лишили права занимать определенные должности на 2 года и 9 месяцев, а также «Ордена дружбы». Экс-глава областного управления капитального строительства Евгений Жура приговорен к 9,5 годам колонии; предприниматель Яськов — к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы, сын Симоненко Юрий — к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы. Суд удовлетворил гражданский иск Минфина к подсудимым на 1,445 млрд руб.
Ранее фигуранты дела о «зубах дракона» в Белгородской области попросились на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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