Бывший брянский чиновник получил 9 лет за хищения на «зубах дракона»

Он проходил по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификаций («зубы дракона»). Также Симоненко лишили права занимать определенные должности на 2 года и 9 месяцев, а также «Ордена дружбы». Экс-глава областного управления капитального строительства Евгений Жура приговорен к 9,5 годам колонии; предприниматель Яськов — к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы, сын Симоненко Юрий — к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы. Суд удовлетворил гражданский иск Минфина к подсудимым на 1,445 млрд руб.

Ранее фигуранты дела о «зубах дракона» в Белгородской области попросились на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

