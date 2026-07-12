СМИ: Украинская ПВО не справляется с новыми ударами ВС РФ

Украинская противовоздушная оборона не может справиться с новыми атаками России, сообщает Le Monde.

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По данным издания, 6 июля ни одна из баллистических ракет, запущенных по Киеву, не была перехвачена украинской ПВО. Подобная ситуация была зафиксирована 11 июля. Как заявил газете один из украинских полковников, это связано с нехваткой противоракетных комплексов и ракет Patriot. Особую опасность для ПВО ВСУ представляют российские реактивные беспилотные летательные аппараты, которые практически невозможно перехватить - дроны летают высоко и с большой скоростью.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинский президент Владимир Зеленский стянул почти все западные комплексы ПРО к Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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