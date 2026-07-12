СМИ: Украинская ПВО не справляется с новыми ударами ВС РФ
Украинская противовоздушная оборона не может справиться с новыми атаками России, сообщает Le Monde.
По данным издания, 6 июля ни одна из баллистических ракет, запущенных по Киеву, не была перехвачена украинской ПВО. Подобная ситуация была зафиксирована 11 июля. Как заявил газете один из украинских полковников, это связано с нехваткой противоракетных комплексов и ракет Patriot. Особую опасность для ПВО ВСУ представляют российские реактивные беспилотные летательные аппараты, которые практически невозможно перехватить - дроны летают высоко и с большой скоростью.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинский президент Владимир Зеленский стянул почти все западные комплексы ПРО к Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Украинская ПВО не справляется с новыми ударами ВС РФ
- Сборная Англии обыграла норвежцев, выйдя в полуфинал чемпионата мира по футболу
- Женщина «арендовала» ребенка-инвалида для заправки авто без очереди в Пензе
- СМИ: У исполнителя «Розовых роз» Добрынина отказали ноги после алкоголя
- Мегациклон «Гайдар» обрушился на Москву
- Выпускникам филфака РУДН вручили дипломы с ошибками
- ВС РФ ударили «Искандером» и «Геранями» по складам в Одессе
- Росстандарт утвердил новые ГОСТы на йогурты для детей
- На портрете для галереи канцлеров Меркель нарисовали без указательного пальца
- СМИ: НАТО не видит признаков подготовки России к конфликту с альянсом