По данным издания, 6 июля ни одна из баллистических ракет, запущенных по Киеву, не была перехвачена украинской ПВО. Подобная ситуация была зафиксирована 11 июля. Как заявил газете один из украинских полковников, это связано с нехваткой противоракетных комплексов и ракет Patriot. Особую опасность для ПВО ВСУ представляют российские реактивные беспилотные летательные аппараты, которые практически невозможно перехватить - дроны летают высоко и с большой скоростью.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинский президент Владимир Зеленский стянул почти все западные комплексы ПРО к Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

