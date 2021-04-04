Зеленский своим указом ввел санкции против Россотрудничества
Указом президента Украины Владимира Зеленского ратифицировано решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении россияских организаций и компаний. Под рестрикции соседнего государства попали Россотрудничество, компания «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.
Полный текст указа опубликован на сайте офиса президента Украины 4 апреля, в воскресенье.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - сказано в документе.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что "испытала гордость" за президента Украины Владимира Зеленского, когда были введены санкции против Россотрудничества. Об этом дипломат написала в своем Facebook.
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