Зеленский своим указом ввел санкции против Россотрудничества

Полный текст указа опубликован на сайте офиса президента Украины 4 апреля, в воскресенье.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - сказано в документе.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что "испытала гордость" за президента Украины Владимира Зеленского, когда были введены санкции против Россотрудничества. Об этом дипломат написала в своем Facebook.

