Зеленский своим указом ввел санкции против Россотрудничества

Указом президента Украины Владимира Зеленского ратифицировано решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении россияских организаций и компаний. Под рестрикции соседнего государства попали Россотрудничество, компания «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.

СМИ: Россотрудничество и 10 компаний из РФ попали под санкции СНБО

Полный текст указа опубликован на сайте офиса президента Украины 4 апреля, в воскресенье.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - сказано в документе.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что "испытала гордость" за президента Украины Владимира Зеленского, когда были введены санкции против Россотрудничества. Об этом дипломат написала в своем Facebook.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСанкцииСанкции Против России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры