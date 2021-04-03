Мария Захарова иронично заявила о «гордости» за Зеленского

В пятницу стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложил санкции на 10 российских корпораций и Россотрудничества. При этом РИА Новости со ссылкой на руководителя Россотрудничества Евгения Примакова передает, что официальной информации о санкциях ведомство не получало.

Захарова предположила, что сотрудники Россотрудничества "контрабандно читали стихи Тараса Шевченко", и добавила, что испытывает гордость за Зеленского". По словам Захаровой, в стране "больше нет проблем".

