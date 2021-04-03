Мария Захарова иронично заявила о «гордости» за Зеленского

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что "испытала гордость" за президента Украины Владимира Зеленского, когда были введены санкции против Россотрудничества. Об этом дипломат написала в своем Facebook.

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В пятницу стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложил санкции на 10 российских корпораций и Россотрудничества. При этом РИА Новости со ссылкой на руководителя Россотрудничества Евгения Примакова передает, что официальной информации о санкциях ведомство не получало.

Захарова предположила, что сотрудники Россотрудничества "контрабандно читали стихи Тараса Шевченко", и добавила, что испытывает гордость за Зеленского". По словам Захаровой, в стране "больше нет проблем".

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийМария Захарова
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