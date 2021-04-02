СМИ: Россотрудничество и 10 компаний из РФ попали под санкции СНБО
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 10 российских компаний, в том числе Россотрудничества. Об этом сообщает портал «Украинская правда», ссылаясь на источник в СНБО.
Также, по данным издания, ограничения коснулись 68 предприятий, связанных с причастными к контрабанде лицами. «Украинская правда» опубликовала список 10 граждан из санкционного списка, все они зарегистрированы на Украине.
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении персональных санкций против «топ-10 украинской контрабанды». Конкретных имен не называлось, однако Зеленский подчеркнул, что активы и имущество этих лиц будут заблокированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru