СМИ: Россотрудничество и 10 компаний из РФ попали под санкции СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 10 российских компаний, в том числе Россотрудничества. Об этом сообщает портал «Украинская правда», ссылаясь на источник в СНБО.

Также, по данным издания, ограничения коснулись 68 предприятий, связанных с причастными к контрабанде лицами. «Украинская правда» опубликовала список 10 граждан из санкционного списка, все они зарегистрированы на Украине.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении персональных санкций против «топ-10 украинской контрабанды». Конкретных имен не называлось, однако Зеленский подчеркнул, что активы и имущество этих лиц будут заблокированы.

