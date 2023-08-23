Путин: Ситуация на линии соприкосновения стабильная

Стало известно о ситуации на линии соприкосновения в ходе проведения специальной военной операции, сообщает RT со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина во время рабочей встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

«Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — сказала глава государства.

Врио доложил президенту о ситуации в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВладимир Путин

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