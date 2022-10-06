В ЕС заявили, что Украина не может вступить в НАТО в условиях боевых действий

Украина не может вступить в НАТО, пока на территории страны продолжаются военные действия. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон в эфире канала BFMTV.

Депутат Госдумы: Принятие Украины в НАТО противоречит планам альянса

«Вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны», — подчеркнул комиссар.

При этом Бретон отметил, что трудно сказать, когда закончатся боевые действия на Украине, пишет RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, напоминает «Свободная пресса». Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вхождения в альянс новой страны необходимо, чтобы решение приняли все 30 стран-партнеров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры