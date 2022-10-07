СМИ: США ожидают катастрофические последствия при вступлении Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО грозит катастрофическими последствиями для США, считает вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together, ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл. Об этом пишет американское издание The Federalist.
По мнению эксперта, членство Украины в Североатлантическом альянсе обошлось бы американцам очень дорого: речь идет о сумме до $27 млрд и ежегодных расходах до $11 млрд. Также США были бы вынуждены постоянно размещать многотысячные контингенты в Европе, пишет «Свободная пресса». При этом, отметил Колдуэлл, американские вооруженные силы уже перегружены и недостаточно укомплектованы.
«Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии», — указал эксперт.
Кроме того, вступление Украины в Североатлантический альянс повысило бы вероятность ядерного конфликта с Россией, пишет Ura.ru.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Однако в альянсе напомнили, что для присоединения к организации новой страны необходимо, чтобы решение поддержали все 30 стран-партнеров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- Лавров: Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами
- Китай призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе
- «Всенародный лидер, патриот номер один в мире»: Кадыров поздравил Путина с 70-летием
- ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области
- Евросоюз заполнил газовые хранилища более чем на 90 процентов
- В ЕС назвали способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 16 октября
- В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 октября
- Япония ввела санкции против родственников Медведева, Кадырова и Шойгу
- СМИ: США ожидают катастрофические последствия при вступлении Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru