СМИ: США ожидают катастрофические последствия при вступлении Украины в НАТО

По мнению эксперта, членство Украины в Североатлантическом альянсе обошлось бы американцам очень дорого: речь идет о сумме до $27 млрд и ежегодных расходах до $11 млрд. Также США были бы вынуждены постоянно размещать многотысячные контингенты в Европе, пишет «Свободная пресса». При этом, отметил Колдуэлл, американские вооруженные силы уже перегружены и недостаточно укомплектованы.

«Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии», — указал эксперт.

Кроме того, вступление Украины в Североатлантический альянс повысило бы вероятность ядерного конфликта с Россией, пишет Ura.ru.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Однако в альянсе напомнили, что для присоединения к организации новой страны необходимо, чтобы решение поддержали все 30 стран-партнеров.

