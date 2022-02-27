Адвокат Медведчука объяснила его бегство из-под домашнего ареста
В связи с угрозой жизни глава генсовета фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук эвакуирован в безопасное место. Об этом сообщает его адвокат Лариса Чередниченко через пресс-службу партии.
Защитница подчеркнула, что политик остается под домашним арестом.
«В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности. Еще в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок», - рассказала Чередниченко.
По ее словам, защита располагает материалами, свидетельствующими о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука. Они будут предоставлены суду.
Ранее внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что лидер политсовета украинской «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
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