Зеленский сообщил о получении военных кораблей для защиты зернового коридора

По его словам, в ближайшее время суда будут сопровождать корабли с зерном, чтобы гарантировать их безопасность. Как отметил Зеленский, Украина считает создание зернового коридора без участия России одним из крупнейших достижений года.

Ранее балкер Georgia S с зерном из Одессы получил повреждения в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

