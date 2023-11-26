Зеленский сообщил о получении военных кораблей для защиты зернового коридора
Киев договорился с партнерами о получении военных кораблей для защиты судов, которые перемещаются в зерновом коридоре в Черном море, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, в ближайшее время суда будут сопровождать корабли с зерном, чтобы гарантировать их безопасность. Как отметил Зеленский, Украина считает создание зернового коридора без участия России одним из крупнейших достижений года.
Ранее балкер Georgia S с зерном из Одессы получил повреждения в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru