В Турции на борту сухогруза прогремел взрыв
26 октября 202323:15
На борту сухогруза в заливе Фетхие на юге Турции прогремел взрыв, сообщило агентство Anadolu.
Инцидент произошел на борту вставшего на якорь 75-метрового судна Serenity Ac. По информации агентства, ранения получили четыре человека. Состояние одного из пострадавших тяжелое.
Причина взрыва не называется. На место прибыли сотрудники полиции и береговой охраны.
В Мраморном море 13 октября столкнулись два сухогруза с зерном. Первое судно шло из украинского Измаила в Валенсию, второе - из порта Кавказ в Ашдод, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru