В Турции на борту сухогруза прогремел взрыв

На борту сухогруза в заливе Фетхие на юге Турции прогремел взрыв, сообщило агентство Anadolu.

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Инцидент произошел на борту вставшего на якорь 75-метрового судна Serenity Ac. По информации агентства, ранения получили четыре человека. Состояние одного из пострадавших тяжелое.

Причина взрыва не называется. На место прибыли сотрудники полиции и береговой охраны.

В Мраморном море 13 октября столкнулись два сухогруза с зерном. Первое судно шло из украинского Измаила в Валенсию, второе - из порта Кавказ в Ашдод, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: marinetraffic.com
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