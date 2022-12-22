Пользователей интернета шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом

Внешний вид украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом возмутил читателей CNN в соцсети Twitter.

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На встречу в Белом доме президент Украины прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи интернета расценили это как знак неуважения.

«Он что не может позволить себе купить хотя бы нормальную толстовку для встречи с президентом США на американской земле? Это вопиющие неуважение!», — написал один из читателей CNN.

«Ему дали 113 миллионов долларов, а он не может купить себе костюм?», — задался вопросом другой комментатор.

Президент прилетел на американском самолете из Польши и остановился в Блэр-хаус – доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома.

Ранее бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что внезапная поездка Владимира Зеленского в США объясняется уменьшением поддержки Украины со стороны Вашингтона и попыткой украинского президента сделать эту тему вновь актуальной в конгрессе и среди рядовых американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Джо БайденСШАУкраинаВладимир Зеленский
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