Пользователей интернета шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом

На встречу в Белом доме президент Украины прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи интернета расценили это как знак неуважения.

«Он что не может позволить себе купить хотя бы нормальную толстовку для встречи с президентом США на американской земле? Это вопиющие неуважение!», — написал один из читателей CNN.

«Ему дали 113 миллионов долларов, а он не может купить себе костюм?», — задался вопросом другой комментатор.

Президент прилетел на американском самолете из Польши и остановился в Блэр-хаус – доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома.

Ранее бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что внезапная поездка Владимира Зеленского в США объясняется уменьшением поддержки Украины со стороны Вашингтона и попыткой украинского президента сделать эту тему вновь актуальной в конгрессе и среди рядовых американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

