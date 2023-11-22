Зеленский согласился обсудить с Трампом его предложения по урегулированию украинского конфликта

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной», — сказал президент Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен дозвониться до Трампа, чтобы провести переговоры. Бывший американский президент фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Киеву.

