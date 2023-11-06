Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посещать Украину в ближайшее время. Политик дал комментарий изданию Newsmax.
Трамп ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Бывший американский лидер заявил, что ему было бы неуместно посещать Киев в ближайшее время.
По словам Трампа, коммуникациями с украинским руководством занята текущая администрация США.
«Мне бы не хотелось создавать конфликт интересов», - объяснил политик.
В интервью телеканалу NBC Зеленский заявил, что сможет объяснить Трампу, почему конфликт на Украине невозможно завершить за 24 часа. Ранее экс-президент США обещал, что добьется мира в течение одних суток, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru