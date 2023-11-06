Трамп отказался посещать Украину по приглашению Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посещать Украину в ближайшее время. Политик дал комментарий изданию Newsmax.

Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Трамп ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Бывший американский лидер заявил, что ему было бы неуместно посещать Киев в ближайшее время.

По словам Трампа, коммуникациями с украинским руководством занята текущая администрация США.

«Мне бы не хотелось создавать конфликт интересов», - объяснил политик.

В интервью телеканалу NBC Зеленский заявил, что сможет объяснить Трампу, почему конфликт на Украине невозможно завершить за 24 часа. Ранее экс-президент США обещал, что добьется мира в течение одних суток, напоминает «Радиоточка НСН».

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