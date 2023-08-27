Зеленский собрался вернуть государству часть имущества олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание вернуть в собственность государства часть имущества представителей крупного бизнеса. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.
Глава государства заверил, что возвращение имущества будет проходить в соответствии с законом. Этот процесс Зеленский назвал вопросом времени.
Речь идет о некоторых объектах энергетического комплекса. Свое решение президент Украины объяснил «вызовами военного времени».
В России по ходатайству Следственного комитета арестовали активы украинского бизнесмена Рината Ахметова, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru