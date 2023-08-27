Зеленский собрался вернуть государству часть имущества олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание вернуть в собственность государства часть имущества представителей крупного бизнеса. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

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Глава государства заверил, что возвращение имущества будет проходить в соответствии с законом. Этот процесс Зеленский назвал вопросом времени.

Речь идет о некоторых объектах энергетического комплекса. Свое решение президент Украины объяснил «вызовами военного времени».

В России по ходатайству Следственного комитета арестовали активы украинского бизнесмена Рината Ахметова, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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