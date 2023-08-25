Минэкономики Украины заявило о конфискации активов Сальдо

Суд на Украине решил конфисковать активы, приписываемые врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономики страны.

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В ведомстве заявили, что изъяты активы Сальдо, его дочери и бывшей жены. Имущество передано в управление государству.

По сообщению Минэкономики, речь идет о нескольких земельных участках, недвижимости в Одессе, Херсоне и Ялте, автомобиле и долях в четырех компаниях.

В России по ходатайству Следственного комитета арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова. Мера принята в рамках уголовного дела о финансировании Вооруженных сил Украины структурами предпринимателя, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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