Зеленский собирает список требований для разрешения бить западным оружием по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил составить перечень условий, выполнение которых позволит получить разрешение на использование западного оружия против российских территорий. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.
Он также сообщил о том, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по вопросам украинского наступления в Курской области.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. 10 августа режим КТО введен в Курской, Белгородской и Брянской областях.
Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. В первые дни атаки после атаки Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беловский район в Курской области находится под контролем ВС РФ
- СМИ: В Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа
- Секретари совбезов России и Белоруссии обсудили Украину и Союзное государство
- Зеленский собирает список требований для разрешения бить западным оружием по РФ
- Советник Орбана: мир должен проснуться после вылазки ВСУ в Курской области
- Путин назвал главной задачей Минобороны выбить ВСУ с территории России
- СМИ: Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа
- Смирнов сообщил, что приграничные села Курской области занимают военные
- Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
- Сырский: Под контролем ВСУ находится около 1000 кв км российской территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru