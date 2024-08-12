Зеленский собирает список требований для разрешения бить западным оружием по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил составить перечень условий, выполнение которых позволит получить разрешение на использование западного оружия против российских территорий. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Он также сообщил о том, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по вопросам украинского наступления в Курской области.