«Мир должен проснуться» после недавней операции ВСУ в Курской области и начать активные усилия по урегулированию конфликта. Об этом в соцсети X заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Советник подчеркнул, что последние несколько дней запомнились обострением конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, нет смысла радоваться достижениям любой из сторон в этой ситуации.