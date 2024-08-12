Советник Орбана: мир должен проснуться после вылазки ВСУ в Курской области

«Мир должен проснуться» после недавней операции ВСУ в Курской области и начать активные усилия по урегулированию конфликта. Об этом в соцсети X заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Советник подчеркнул, что последние несколько дней запомнились обострением конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, нет смысла радоваться достижениям любой из сторон в этой ситуации.

Смирнов сообщил, что приграничные села Курской области занимают военные

Он также отметил, что Будапешт неизменно поддерживает решение украинского кризиса не военным путем, а через переговоры за столом.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с ВСУ. 10 августа режим КТО введен в Курской, Белгородской и Брянской областях. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. В первые дни атаки после атаки Путин назвал действия Украины «масштабной провокацией», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Кавер
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