Зеленский считает политическим заявлением мирный план Китая по Украине
28 августа 202403:34
Украинский президент Владимир Зеленский назвал газете О Globo политическим заявлением мирный план Пекина по решению конфликта.
Зеленский считает, что КНР демонстрирует, что не забывает о конфликте, но «это просто что-то на бумаге».
Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru