Зеленский считает политическим заявлением мирный план Китая по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский назвал газете О Globo политическим заявлением мирный план Пекина по решению конфликта.

Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность

Зеленский считает, что КНР демонстрирует, что не забывает о конфликте, но «это просто что-то на бумаге».

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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