Зеленский: С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены
Треть электростанций Украины была разрушена с 10 октября. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. Возможности для переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным не осталось», — написал украинский президент в Twitter.
Российские военные с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Как сообщали украинские власти, за два дня было повреждено около 30% объектов энергетики.
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