Зеленский: С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены

«С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. Возможности для переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным не осталось», — написал украинский президент в Twitter.

Российские военные с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Как сообщали украинские власти, за два дня было повреждено около 30% объектов энергетики.

