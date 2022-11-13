Зеленский: Российские атаки в Донбассе – ад
13 ноября 202201:12
Украинский лидер Владимир Зеленский считает адом российские атаки в Донбассе, сообщается в Telegram главы государства.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. При этом Эрдоган намерен коснуться в диалоге украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 514 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 717 / сут.
- На Украине предупредили об отключениях электричества
- В аэропорту Парижа умер иранец, которого сыграл Том Хэнкс
- На саммите G20 не будет общей фотографии участников
- Лондон захотел переложить на Москву вину за рецессию в Великобритании
- В Москве и Петербурге установлены температурные рекорды
- Зеленский: Российские атаки в Донбассе – ад
- Депардье решил закрыть продюсерский центр в России
- Работу тепловых сетей в районах Марьино и Братеево возобновят в воскресенье
- Российские дипломаты ждут от ЮНЕСКО защиты памятников без учета политических событий
- Россия будет добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
12 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru