Зеленский: Российские атаки в Донбассе – ад

Украинский лидер Владимир Зеленский считает адом российские атаки в Донбассе, сообщается в Telegram главы государства.

Зеленский сравнил ВСУ и войска НАТО

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. При этом Эрдоган намерен коснуться в диалоге украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассВладимир Зеленский
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