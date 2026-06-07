В Израиле не подтвердили сообщения о сборе разведданных о США

Усилия Израиля по сбору разведданных направлены против его врагов, а не союзников, сообщает портал N12 со ссылкой на израильское посольство в США.

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Таким образом, Тель-Авив опроверг сообщение NBC о том, что власти Израиля собирает разведданные о США. По словам дипломатов, данное сообщение ложное. По данным телеканала, в Пентагоне крайне обеспокоены усилением разведывательной активности Израиля в отношении США. Американское военное ведомство оценило уровень угрозы шпионажа со стороны израильских спецслужб как критический.

Источники NBC заявили, что сегодня Тель-Авив прилагает большие усилия по слежке за высокопоставленными чиновниками США для получения информации об обсуждениях и решениях команды президента Дональда Трампа относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху из-за ударов по Ливану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИзраиль

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