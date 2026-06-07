Украинский депутат: Встречавшимся с Зеленским миллиардером оказался Абрамович

«По моей информации, такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче, именно он тогда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него Путину», — заявил перламентарий.

О поездке некоего российского бизнесмена в Киев сообщил президент России Владимир Путин. Это произошло в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

После этого помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин высказался о российском предпринимателе, побывавшем в Киеве и встретившемся с Зеленским, исключительно в рамках того, что счел возможным озвучить публично, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

