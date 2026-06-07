Украинский депутат: Встречавшимся с Зеленским миллиардером оказался Абрамович
Российским бизнесменом, который встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался миллиардер Роман Абрамович, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).
«По моей информации, такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче, именно он тогда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него Путину», — заявил перламентарий.
О поездке некоего российского бизнесмена в Киев сообщил президент России Владимир Путин. Это произошло в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
После этого помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин высказался о российском предпринимателе, побывавшем в Киеве и встретившемся с Зеленским, исключительно в рамках того, что счел возможным озвучить публично, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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