Украинский депутат: Встречавшимся с Зеленским миллиардером оказался Абрамович

Российским бизнесменом, который встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался миллиардер Роман Абрамович, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

«Бегло посмотрел»: Путин прокомментировал открытое письмо Зеленского

«По моей информации, такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче, именно он тогда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него Путину», — заявил перламентарий.

О поездке некоего российского бизнесмена в Киев сообщил президент России Владимир Путин. Это произошло в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

После этого помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин высказался о российском предпринимателе, побывавшем в Киеве и встретившемся с Зеленским, исключительно в рамках того, что счел возможным озвучить публично, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияРоман Абрамович

Горячие новости

Все новости

партнеры