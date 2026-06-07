СМИ: Между Мелони и лидерами ЕС произошли разногласия по Украине

По данным издания, премьер-министр переживает непростые времена в отношениях с высокопоставленными лицами Европейского союза. Скептицизм по поводу координации действий Франции, Великобритании и Германии с Украиной в преддверии переговоров с Россией стал одной из причин отсутствия политика на нескольких международных встречах, включая саммит ЕС.

При этом официально ее отсутствие объяснялось задержкой из-за участия в торжественных мероприятиях в Италии. Рим по-прежнему выступает против идеи отправки военных на Украину и не считает необходимым ускорять процесс вступления Киева в Евросоюз.

Кроме того, в итальянском правительстве не видят возможности для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной без участия США.

Ранее глава МИД Германии призвал Путина начать переговоры по Украине с участием Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

