Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию
13 апреля 202613:52
Вопросы о дальнейшей судьбе нефтепровода «Дружба» следует задавать Венгрии и другим странам Европы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о будущем нефтепровода, он также указал, что Россия является одним из самых надёжных поставщиков энергоресурсов.
«Россия является и будет оставаться одним из самых надёжных поставщиков энергоресурсов в мире», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» будет завершён текущей весной, пишут «Известия».
- Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию
