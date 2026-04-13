Песков: О судьбе нефтепровода «Дружба» следует спрашивать Венгрию

Вопросы о дальнейшей судьбе нефтепровода «Дружба» следует задавать Венгрии и другим странам Европы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Венгрии потеряли надежду договориться с Киевом по «Дружбе»

Отвечая на вопрос журналистов о будущем нефтепровода, он также указал, что Россия является одним из самых надёжных поставщиков энергоресурсов.

«Россия является и будет оставаться одним из самых надёжных поставщиков энергоресурсов в мире», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» будет завершён текущей весной, пишут «Известия».

Фото: РИА Новости
