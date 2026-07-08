СМИ: на западе Украины произошел масштабный бунт против ТЦК
Масштабный конфликт произошел во Львове на западе Украины между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) из-за силовой мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», передает РИА Новости.
Большое количество людей окружило автомобиль военкомата и начало его раскачивать, пытаясь разбить. Толпа выкрикивала оскорбления в адрес сотрудников ТЦК и скандировала «Позор».
В результате стихийного массового протеста местные жители перевернули автомобиль украинского «военкомата». Издание описывает происходящее, как «масштабный бунт».
Ранее в ВСУ рассказали об издевательствах в лагерях для мобилизованных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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