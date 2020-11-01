Зеленский рассказал о заговоре против себя на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что демарш Конституционного суда Украины является публичным проявлением заговора против президента и страны. Он обвинил в его организации «старые элиты и олигархов», сообщает РИА Новости.
«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят - на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало», - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, на чаше весов сейчас находятся уничтожение всего, за что народ боролся «на всех майданах», и свобода.
Под демаршем КС Зеленский имеет ввиду решение Конституционного суда о признании неконституционной статью Уголовного кодекса за недостоверное декларирование и отмену права Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации, чтобы обнаружить конфликт интересов. После этого кабмин Украины поручил возобновить доступ к реестру деклараций в разрез с решением КС, которое таким образом заблокировало возможность получить финансовую помощь от иностранных кредиторов и получить безвизовый режим с ЕС.
Ранее член Совета по межнациональным интересам при президенте России Богдан Безпалько заявил в эфире НСН, что Зеленский врет о безразличии к рейтингам.
«Я не верю в то, что он сам уйдет. Это произойдет только под давлением внешнеполитических игроков. Если украинцы захотят повернуться к России, то кураторы Зеленского потребуют от него отставки», - сказал эксперт.
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