Зеленскому предрекли отставку из-за коронавируса и распродажи земли

«Я не уверен, что у законопроекта окажется достаточно голосов. Но если его проголосуют, это серьезная угроза украинской независимости, будущего Украинского государства. Если рынок земли запустят сразу, если землю будут продавать уже осенью, то она будет стоить копейки, окажется в руках спекулянтов, которые при первой возможности перепродадут землю иностранным компаниям. Есть заинтересованные и на Украине, прежде всего, это крупные агроолигархи. Но главным образом, это внешнее давление, коллективного Запада, МВФ, который говорит, что иначе не даст денег. Такая угроза, безусловно, есть. Но Тимошенко, как лидер оппозиции, несомненно, преувеличивает актуальность этой опасности», - сказал он.

Политолог добавил, что в целом команда президента Украины Владимира Зеленского в условиях пандемии коронавируса все больше утрачивает доверие украинцев.

«Для Зеленского никогда еще ситуация так плохо не складывалась, никогда еще степень его неадекватности не была такой явной. Пандемия коронавируса еще раз ярко высветила бездарность команды Зеленского. Это слабый, некомпетентный, бессмысленный президент. Думаю, он уже на пути к отставке», - заключил Погребинский.

Отметим, что мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет.

