Зеленского обвинили во лжи после обещания уйти в отставку
Член Совета по межнациональным интересам при президенте России рассказал в эфире НСН, при каких условиях Зеленский покинет пост.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну в Донбассе. По его словам, он не цепляется ни за рейтинги, ни за власть.
Член Совета по межнациональным интересам при президенте России Богдан Безпалько заявил в эфире НСН, что в продолжении войны заинтересовано слишком много людей как на Украине, так и за ее пределами.
«Я очень сильно сомневаюсь, что война на Донбассе будет прекращена. Что такое "закончить войну"? Для некоторых украинских политиков это значит пройтись победным парадом по Донецку и Луганску, ведя на веревках пленных жителей. Этнические чистки, политические репрессии и так далее. Возможно, Зеленский тоже имеет в виду войну до победного конца, а вовсе не мир», - отметил он.
Политолог также порассуждал, кто может достичь мира на Донбассе, если не Зеленский. По его мнению, таких сил в стране просто нет, а хоть сколько-нибудь оппозиционные партии «вытаптывают на стерильном политическом поле».
«Партия Зеленского продолжает курс Порошенко. Может быть, не с такой кровожадностью. Образование полностью украинизировали при нем, земли будут распродавать при нем», - сказал Безпалько.
По его словам, Зеленский врет, что ему безразличны рейтинги.
«Я не верю в то, что он сам уйдет. Это произойдет только под давлением внешнеполитических игроков. Если украинцы захотят повернуться к России, то кураторы Зеленского потребуют от него отставки», - сказал эксперт.
Ранее Зеленский заявил, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным закончить войну в Донбассе невозможно. В то же время он уволил первого замглавы делегации Киева в трехсторонней группы по Донбассу Витольда Фокина. Это произошло после того, как Фокин заявил, что принятие особого статуса Донбасса, скорее всего, приведёт к миру и выступил за всеобъемлющую амнистию.
В свою очередь, бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что никому среди руководителей Украины мир не нужен, все они ждут итогов выборов в США и новых указаний от «своего хозяина».
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