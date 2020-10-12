Зеленского обвинили во лжи после обещания уйти в отставку

«Я очень сильно сомневаюсь, что война на Донбассе будет прекращена. Что такое "закончить войну"? Для некоторых украинских политиков это значит пройтись победным парадом по Донецку и Луганску, ведя на веревках пленных жителей. Этнические чистки, политические репрессии и так далее. Возможно, Зеленский тоже имеет в виду войну до победного конца, а вовсе не мир», - отметил он.

Политолог также порассуждал, кто может достичь мира на Донбассе, если не Зеленский. По его мнению, таких сил в стране просто нет, а хоть сколько-нибудь оппозиционные партии «вытаптывают на стерильном политическом поле».

«Партия Зеленского продолжает курс Порошенко. Может быть, не с такой кровожадностью. Образование полностью украинизировали при нем, земли будут распродавать при нем», - сказал Безпалько.

По его словам, Зеленский врет, что ему безразличны рейтинги.

«Я не верю в то, что он сам уйдет. Это произойдет только под давлением внешнеполитических игроков. Если украинцы захотят повернуться к России, то кураторы Зеленского потребуют от него отставки», - сказал эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным закончить войну в Донбассе невозможно. В то же время он уволил первого замглавы делегации Киева в трехсторонней группы по Донбассу Витольда Фокина. Это произошло после того, как Фокин заявил, что принятие особого статуса Донбасса, скорее всего, приведёт к миру и выступил за всеобъемлющую амнистию.

В свою очередь, бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что никому среди руководителей Украины мир не нужен, все они ждут итогов выборов в США и новых указаний от «своего хозяина».

