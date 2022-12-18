Зеленский рассказал о серьезных проблемах с водоснабжением

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Telegram, что в Киеве складывается сложная ситуация с подачей воды.

На Украине предупредили о критической ситуации с электроснабжением в Киеве

«Наиболее сложная ситуация — это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения», — заявил глава государства.

Как отметил президент, ситуация с теплоснабжением все еще тяжелая, потому что рабочие сталкиваются с трудностями при восстановлении подачи воды. По словам Зеленского, нужно провести огромный объем работ для восстановления энергосистемы страны.

Украина проиграла в конфликте с Россией, сообщил ранее полковник США в отставке, экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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