«Наиболее сложная ситуация — это Киев и область, Винница и область, Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения», — заявил глава государства.

Как отметил президент, ситуация с теплоснабжением все еще тяжелая, потому что рабочие сталкиваются с трудностями при восстановлении подачи воды. По словам Зеленского, нужно провести огромный объем работ для восстановления энергосистемы страны.

Украина проиграла в конфликте с Россией, сообщил ранее полковник США в отставке, экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

