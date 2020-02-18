Зеленский рассказал о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник произошла попытка сорвать мирный процесс в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, утром 18 февраля было организовано нападение на позиции ВСУ вблизи ряда населённых пунктов. Президент Украины расценил это как провокацию, цель которой – «нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживёт полностью». Зеленский подчеркнул, что это стало попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который хотя и медленно, но продвигался, передает RT.