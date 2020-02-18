Зеленский рассказал о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

18 февраля 202012:49

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник произошла попытка сорвать мирный процесс в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, утром 18 февраля было организовано нападение на позиции ВСУ вблизи ряда населённых пунктов. Президент Украины расценил это как провокацию, цель которой – «нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживёт полностью». Зеленский подчеркнул, что это стало попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе, который хотя и медленно, но продвигался, передает RT.

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Украинский лидер также подтвердил, что среди украинских военных есть жертвы. Он сообщил, что в настоящее время активные бои закончены.

Из-за обострения ситуации в Донбассе Зеленский собирает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В это же время в ЛНР утверждают, что ВСУ во вторник утром обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта ЛНР, сообщает «Интерфакс». Жертв среди мирного населения нет, однако нанесен ущерб гражданской инфраструктуре в ряде населенных пунктов.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
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