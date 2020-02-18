Киев обвинил ЛНР в начале наступления

В сообщении говорится, что украинские военные понесли потери. Никаких конкретных цифр не называется.

Также утверждается, что военные ЛНР ведут обстрелы позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, применяет минометы калибра 120-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В это же время в ЛНР утверждают, что ВСУ во вторник утром обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта ЛНР, сообщает «Интерфакс». Жертв среди мирного населения нет, однако нанесен ущерб гражданской инфраструктуре в ряде населенных пунктов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новая встреча в нормандском формате состоится лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже. Об этом дипломат сообщил в ходе выступления по итогам Мюнхенской конференции. Он подчеркнул, что по-прежнему отсутствует прогресс по взятым на себя обязательствам Украины в рамках парижского саммита в нормандском формате. В частности, в вопросах о включении формулы Штайнмайера в законодательство Украины, а также решении всех аспектов правового статуса Донбасса на постоянной основе.



